"Никога не оставяй една криза да остане неизползвана“. Политици, бизнес организации, всякакви групи по интереси и лобисти знаят тази максима – в криза можеш да "прокараш“ неща, за които в нормални времена никой не би се сетил или всички биха смятали за невъзможни или неприемливи.Последната седмица e прекрасна илюстрация – всекидневно, дали на срещи при премиера или през медиите, чуваме нови и нови искания за субсидии, помощи, компенсации, данъчни отстъпки, преференциална ДДС ставка, кредитна ваканция. И всичко това представено с нужната доза драматизъм за създаване на впечатление за безпрецедентно тежка и непреодолима ситуация. Пише в свой анализ Лъчезар Богданов от ИПИ, цитиран отНа първо място, разбирането на икономическата размяна и човешкия избор е невъзможно без централната и незаменима роля на цените като сигнален механизъм.Цената на петрола се повиши в резултат на истински съществуващ проблем с предлагането – войната към момента и в непосредствено бъдеще ограничава доставките на петрол (както и на природен газ, торове, хелий, авиационно гориво, алуминий). По-високата цена трябва да даде сигнал на потребителите – има проблем с предлагането, трябва да ограничите търсенето. Икономиките трябва да се адаптират към по-оскъдната (и заради това – скъпа) енергия. Ако в следващ момент проблемът зад свитото предлагане се разреши, цената ще падне обратно – отново сигнал към всички участници на пазара.Ако продължим с принципните аргументи трябва и да посочим, че България, както и всеки нетен вносител на петрол и засегнатите други суровини, ще понесе неизбежно негативен ефект.– за да се даде помощ на един трябва да се ограничи друг публичен разход или да се повишат данъците. Разбира се, получателите на отстъпки, компенсации, помощи и както и да ги наричат ще се опитват да създават илюзията, че останалите данъкоплатци не са ощетени – това е измамно и невярно.Да погледнем цените на петрола в последните две десетилетия. Към момента сме далеч от ценовите рекорди над 120 долара, достигани през 2008, 2011, 2012 и 2022 година. Имаме 68 месеца, в които средномесечната цена на петрол "Брент“ е над 90 долара – в периода точно преди глобалната финансова криза през есента на 2008 г., от края на 2010 г. до есента на 2014 г., после почти година след началото на войната на Русия срещу Украйна. До днес средната цена за март 2026 г. е малко под 95 долара – доста над средната за последната година, но далеч не безпрецедентна и невиждана.Трябва да отчитаме и че достъпността на горивата се увеличава значително в последните години. Тоест, ако отчетем покупателната способност на парите, горивата стават сравнително по-евтини спрямо други стоки в дългосрочен план.Безоловният бензин действително поскъпна с близо 15% за месец – безспорно значително и рязко. Но, като начало, подобни цени сме виждали и през 2012-2013 г.Всъщност по-достъпен е бензинът единствено в няколкото месеца по време на глобалната криза 2008-2009 г., около година след кризата заради пандемията от Ковид, и месеците от есента на 2024 г. до настоящата война. Явно бизнесът и потребителите са успявали да се справят с далеч по-скъпо гориво, сравнено с тогавашните обороти, цени на други стоки и услуги и доходи.Тогава част от икономиката наистина ще бъде тежко засегната, а потенциална глобална рецесия неизбежно ще засегне и растежа у нас. За такъв именно момент са нужни фискални буфери, които да покрият допълнителни разходи при загуба на данъчни приходи. И не е лошо да припомним, че вместо с излишъци в годините на икономически растеж България би влязла в подобна криза с вече висок бюджетен дефицит на ръба, а може би и отвъд, 3% от БВП.Накратко, няма да е хубаво ако цените продължат да растат, но