Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни ежедневно и неспирно

© Facebook Можем да ридаем от сутрин до вечер. Потъваме, загиваме, унищожават ни ежедневно и неспирно. Така журналистката Лияна Панделиева започва поста си във Facebook във връзка с трагично загиналото детенце в Несебър.



Ето какво още каза тя: "Христина, майката, ударена заедно с момченцето си на тротоара от АТВ, вече е в клинична смърт. Това съобщи Карина Караньотова. Дори петгодишното дете да оцелее, то вече е сираче.



Досега се водеше, че е причинена "средна телесна повреда". Извършителят е под домашен арест - хайде сега - за петима души ли да го държат в ареста.



Много добро момче бил 18-годишният извършител Бургазлиев с АТВ-то, ама на - с висока скорост връхлетал върху тротоара и размазал петима.



Снощи пиян шофьор на бус е помлял изцяло детска площадка в кв. "Сланина". Случайно е минало без жертви. След разсичането на автобус в столицата с 200 км/ч, трима души още са в болница в тежко състояние.



За нещастния швейцарец велосипедист, убит на пътя преди три дни никой и не говори - ми то не можем да насмогнем!



Управляващи в България!



Пожелавам по една средна телесна повреда в семействата на всеки от вас поне по веднъж. Пожелавам ви лични срещи с някой с 52 криминални регистрации (може и с повече), с някой 20-30 фиша и 10-15 акта, с девет глоби за шофиране пиян.



Да се срещате редовно с добри хора, които винаги поздравяват съседите и после убиват без да им трепне клепачът.



И не само аз ви го желая. С такова пожелание ще съберете 100% вот.



А добрият Бургазлиев си седи у дома, мама и тате да се грижат за него, защото е стресиран. Тъй отсъди винаги справедливия наш съд".