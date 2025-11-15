катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха трима души, а един беше откаран в болница.
Ето какво още каза тя: "На сутринта сте живи и с план до вечерта и сте се чули по телефона с близък, а в тези часове най-скъпите хора вече са наясно, че завинаги сте си отишли от този свят.
Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места за шофиране.
Бог да прости поредните невинни жертви. Още едни, добавени към стотиците жертви на пътя през тази година.
Поредно държавно управление е напълно безсилно пред престъпленията на пътя. Средната скорост ли казахте? Що не си я...".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.