|Лияна Панделиева: Децата все по-често се превръщат в тежки престъпници, всичко им е на игра
Причините за това според нея се коренят в липсата на функционална грамотност, на системна грижа и на недостатъчен родителски капацитет, а примерите с трагично завършили инциденти са показателни. "Това често са деца, които дори не знаят, че съществува разлика между компютърната игра и единия живот, с който разполагаме. Децата все по-често се превръщат в много тежки престъпници и много често не съзнават как точно се е стигнало до тази ситуация, защото на тях всичко им е на игра“, заяви Панделиева.
Процесите, които текат в България, обаче, не са изключение от процесите, които се развиват в Европа, отбеляза тя. "Всички промени, които започнаха у нас, бяха за това да получим свободата, която не сме имали. Добихме тези свободи. Свободите обаче вървят с голяма отговорност – лична и институционална. Процеси подобни на тези, които се случват в България, в момента се случват навсякъде в Западна Европа и обществата са разтърсени, притеснени и безкрайно объркани. Никой не е предполагал, че развитието на технологиите, развитието на обществата, разширението на свободите всъщност ще приличат на цялостен обществен регрес“, коментира журналистът.
От самото начало обаче системата за реакция на противообществени прояви не функционира по правилния начин, смята тя. "Не е изградена и затова сме толкова безпомощни. Нека не противопоставяме сегашните дефицити на всичко правилно, което се случи, но оттук насетне цяла Европа, а ние още повече, трябва да се концентрираме върху мисленето за непосредственото бъдеще и променяне на процесите, за да не се превърнем в трайни жертви на днешните деца“, допълни Лияна Панделиева.
