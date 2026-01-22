Костадин Ангелов, след като депутатите за трети път, след две почивки, се опитаха да съберат кворум и да започнат работа, предаде репортер на ФОКУС.
Пленарният ден започна с желанието на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене в зала промените в Изборния кодекс, които бяха вкарани като извънредна първа точка за деня. От "Продължаваме промяната-Демократична България" поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. Преди да успеят да гласуват, Ангелов поиска почивка заради предизвикан смут в залата, която от 10 минути стана над час и половина.
Още два пъти депутатите се опитаха да започнат работа, но без успех. При двата опита за "преброяване" едва 116 депутати се регистрираха.
