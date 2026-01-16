Сподели close
54-годишен шофьор на линейка блъсна 10-годишно дете в Хасково. Това съобщиха от полицията.

Вчера в 19,08 часа при транспортиране на  пострадал на завой от улица "Стара планина“ към булевард "Съединение“, 54-годишен с линейка е отнел предимството на пешеходна пътека и е реализирал произшествие с пресичаща пешеходка на 10г.

Пострадалото момиче е без травми, прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите на водача са отрицателни. Съставен акт, съобщиха.