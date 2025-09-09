ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лидерът на СДС на 9 септември: Еврото е връщането на България в лоното на Европа
По думите му този път не се харесва на някои от политическите формации. "Така че безпътица няма, по-скоро има нехаресване на част от обществото от пътя, който е избран от демократичната общност и от мнозинството на българските граждани", очерта политикът, а повод за коментара му е годишнината от Деветосептемврийския преврат.
Според него датата означава разделение. "Беше избита българската интелигенция, български военни, бяха конфискувани имотите на десетки, на стотици хиляди. Влязохме в един период от години, който попречи на България да бъде на мястото, където й се полага, именно в Европа, заедно с Източния блок бяхме в ония социалистически лагер, за който не искаме да се спомняме. Но така или иначе това е дата, която трябва да ни напомня, че това нещо вече никога не трябва да се случва".
Христов коментира, че половината от българските граждани все още се колебаят по отношение на еврото, а това е "завършекът на един етап по развитието на България и връщането на България в лоното на Европа и при нашите партньори, които винаги са били част от културата на Европа".
"Виждаме и сега опити за дестабилизиране на правителството, като започнем от вдигнатия юмрук и протестите", напомни политикът.
