Лидерът на СДС на 9 септември: Еврото е връщането на България в лоното на Европа

България е изпаднала и друг път в безпътица, но аз не мога да кажа, че сме в безпътица. Ние имаме ясно очертан път и това е проевропейският път на развитие на България. Бяха направени едни много важни, големи крачки, съдбовни за България – приемането ни в НАТО, приемането ни в Европейския съюз, приемането ни в Шенген и сега завършъкът на този интеграционен процес е влизането на България в еврозоната. Така че ние имаме път. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".



По думите му този път не се харесва на някои от политическите формации. "Така че безпътица няма, по-скоро има нехаресване на част от обществото от пътя, който е избран от демократичната общност и от мнозинството на българските граждани", очерта политикът, а повод за коментара му е годишнината от Деветосептемврийския преврат.



Според него датата означава разделение. "Беше избита българската интелигенция, български военни, бяха конфискувани имотите на десетки, на стотици хиляди. Влязохме в един период от години, който попречи на България да бъде на мястото, където й се полага, именно в Европа, заедно с Източния блок бяхме в ония социалистически лагер, за който не искаме да се спомняме. Но така или иначе това е дата, която трябва да ни напомня, че това нещо вече никога не трябва да се случва".



Христов коментира, че половината от българските граждани все още се колебаят по отношение на еврото, а това е "завършекът на един етап по развитието на България и връщането на България в лоното на Европа и при нашите партньори, които винаги са били част от културата на Европа".



"Виждаме и сега опити за дестабилизиране на правителството, като започнем от вдигнатия юмрук и протестите", напомни политикът.