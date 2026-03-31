Когато се гради дългоочаквана от българите ВиК, енергийна и пътна инфраструктура, когато се санират сгради, когато се изпълняват обекти по общинската програма - има работа за строителните компании от цялата страна", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му през последните години е имало отчетливо забавяне във всички процеси. "А потребностите са големи - строителство на язовири, на ПАВЕЦ, на магистрали. Държавата няма как да финансира всичко, затова според ГЕРБ най-разумното решение за големите обекти са концесиите. Това обсъдихме днес с ръководството на Камарата на строителите в България", допълни Борисов.

"От ГЕРБ-СДС ще работим заедно с българския строителен бранш по пакет от законодателни промени, които да облекчат и ускорят процедурите в инвестиционния процес, както и да се приоритезира дигитализацията.

Програмата за санирането остава най-очакваната от хората. Очаква я и строителният бранш - защото в енергийното обновяване са заети малки фирми от всички региони на страната. При обиколките ми в страната всички ме питат на първо място за санирането - защото то повишава качеството на живот и облекчава семейните бюджети. Освен това много работници дори вече се завръщат от чужбина. Ето защо ГЕРБ поема ангажимент да го продължи санирането с нова програма за 1,3 млрд. евро", каза още Борисов.