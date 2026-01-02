Бойко Борисов пред Явор Дачков в интервю, публикувано в YouTube подкаст.
"По покупателна способност сме пред Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Имаме ръст на заетостта и ниска безработица. Има ли курорт в България, или хотел, или къща за гости, които са останали празни по празниците?", добави още Борисов.
"Много искахме да влезем в еврозоната, защото за разлика от Шенген, в еврозоната влизат само богатите държави. Да си в Европейския банков съюз значи да си в най-бялата организация", казва още лидерът на ГЕРБ.
"Преди 30 години съм се редил за виза, сега младите хора пътуват и харчат същата валута и така пътуват", коментира той.
"Изобщо не считам, че Европейският съюз е потъващ кораб. 20 години съм в европейското семейство, всичко, което сме правили до сега е там. Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна", категоричен е Борисов.
Припомняме, че Борсов говори още и за причините за падането на кабинета "Желязков" и президентът Радев като политическа фигура.
Повече гледайте във видеото.
