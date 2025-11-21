Даниил отслужи Благодарствен молебен. Изпълнителният директор на университетската спешна болница д-р Валентин Димитров награди със сребърна възпоменателна монета "125 години Спешна медицинска помощ в България" и плакет ръководителите на медицинските звена, които се намират в сградата днес:
– проф. Мария Миланова - началник на Клиниката по кардиология, д-р Иван Мартинов - началник на Отделение по инвазивна кардиология, д-р Димитър Валериев - началник на Сърдечната реанимация и проф. Петър Атанасов - началник на Клиника по вътрешни болести.
- акад. Христо Григоров - председател на БЧК
- проф. Красимир Гигов - генерален директор на БЧК
- Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български
- Председателят на УС на БЛС д-р Николай Брънзалов
- Председателят на Столична лекарска колегия - БЛС д-р Асен Меджидиев
- гл. комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна Безопасност и защита на населението"
- комисар Илиян Илиев - Началник на 06 Районна служба "Пожарна Безопасност и защита на населението"
Тържественото отбелязване беше уважено от официални институции, директори на университетски болници, партньори, началници на клиники и отделения в "Пирогов" и служители на болницата.
Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров прочете на присъстващите един от поздравителните адреси. С благодарност приехме множеството пожелания, изразени в поздравителни адреси от редица институции, сред които са и:
НЗОК, БЛС, Столична лекарска колегия, БМА, СБАЛ по детски болести "проф. Иван Митев", НКБ, Медицински университет - София, ДАНС, НСА и DBank.
Негово светейшество посети най-тежко болните пациенти и ги благослови.
Болницата отваря врати през 1900 г. като лечебницата на Червения кръст. Под това име, но разширявайки дейността си тя просъществува до 1950 г.
Носители, вдъхновители и реализатори на идеята за създаването й са десетки български медици, завършили медицина и специализирали в редица водещи страни тогава.
На 28 май 1900 г. Българското дружество Червен кръст учредява "СветоТроицко общество сестри милосердни", към което се открива първото в страната училище за милосърдни сестри. Заедно с това Главното събрание на БДЧК взема решение да се открие и една малка болница (лечебница) за практическото обучение на ученичките.
През годините болницата е управлявана от имените лекари като д-р Петър Ораховац (1900-1901) и д-р Димитър Моллов (1902-1908 г.).
На 25 април 1906 г. Годишното общо събрание на БДЧК взема решение да се построи нова, модерна сграда на болницата на оформения с дареното от Софийската градска община място Дружествен квартал.
Специално избраната комисия одобрява съвместния проект на архитектите Г. Фингов и К. Маричков. Новият корпус на болница "Червен кръст" започва работа на 15 септември 1909 г. – тя има 60 легла, едно вътрешно и едно хирургично отделение. Именно тази сграда съществува и днес.
В края на 1949 и началото на 1950 г. болницата е предадена на Софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се.
През 1951 г. тя е превърната в Институт за бърза медицинска помощ и получава името на великия руски учен хирург Николай Иванович Пирогов.
