Лицата на BETL у нас: Имаме пари, колкото да преживеем - напуснахме работа заради компанията

Парите на хиляди българи потънаха във финансовата схема BETL. Компанията, която обещава лесна печалба, се срина. Лицата на схемата у нас говориха пред Bulgaria ON AIR - отрекоха користни цели и напомниха, че никого не са карали да инвестира насила.



От около година идеята за лесна парична печалба примамва хиляди българи към програмата BETL. Участниците инвестират пари и очакват възвръщаемост, която не изисква от тях никакво усилие. Лица на кампанията у нас се стават Калина Николова и Калин Георгиев.



"Наистина повярвах, че това си е реална компания. Ако знаех, че това е пирамида, нямаше да се занимавам, още повече да се показвам с лицето и името си най-отговорно", каза Калина Николова.



Комуникацията ставала в Telegram



Двамата категорично отричат съзнателно да се подвеждали когото и да било да "вкарва пари" в BETL. Комуникацията по въпроса се развивала в групи в Telegram, в които се събрали близо 30 хиляди инвеститори.



"Никой не е виновен на тези хора, всеки трябва да се разпростира според чергата си", коментира партньорът на BETL Калин Георгиев.



Към момента двамата получават заплахи. Били посъветвани от органите на реда да не се появяват на публични места.



"Имаме някакви пари, колкото да преживеем. В момента и двамата нямаме работа, защото я оставихме заради компанията", признава Калина.



През лятото финансовата схема приковава вниманието на IT специалиста Мартин Ненов. От самото начало той е скептичен към BETL и открива в системата няколко тревожни сигнала. Компанията поддържала редица идентични сайтове с различни домейни, а за да подведе успешно нов инвеститор - фирмата залагала на вече примамените.



BETL покривали и агитационни вечери.



"Представете си как виждате днес 1000 човека, които са изтеглили по 100-200 или 300 долара. Бюджетът е до 20 долара на човек. Ако поканиш 10 човека, дават ти 200 долара", поясни той.



Карлос Насар отрича да е лице на компанията



А за да повишат доверието към финансовата схема, BETL се асоциирали и с родни знаменитости.



"Здравейте, приятели на BETL. Радвам се да съм част от събитието ви, на което ще се поздравим с успехите на компанията", заяви преди време олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.



След срива на компанията, Насар заяви, че не е рекламирал BETL, а получавал финансова подкрепа от тях. Без да му бъде обяснено в какво се включва, музикантът Иван Динев – Устата се оказва рекламно лице на схемата. Настоява снимката му моментално да бъде премахната.