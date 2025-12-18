ЗАРЕЖДАНЕ...
Левон Хампарцумян: Не трябва да има индексация на заплатите съобразно инфлацията
© bTV
Това е мнението на финансиста Левон Хампарцумян в студиото на сутрешния блок на bTV.
"Как ще си наредим държавата?" - това е важният въпрос, заяви той. "Тук вече говорим за джуджетата, съдебната система ...", каза Хампарцумян и добави:
"Протестите започнаха с едно и завършиха със съвсем други искания".
Темата за случващото се в държавата коментира и Диана Дамянова.
Хампарцумян влезе в обувките на Дамянова и напомни, че има една технология за всяване на страх. "Протестите са само индикатор", добави той.
Финансистът коментира искането за индексация на заплатите съобразно инфлацията. По думите му, подобни мерки не трябва да се предприемат занапред.
Първата дясна политика, която се случва в България пък, поясни Диана Дамянова, е отхвърлянето на двата бюджета за 2026 година.
Подреждането на държавата ще стане със серия от избори, смятат Дамянова и Хампарцумян.
Още по темата
/
Президентът на КНСБ за предстоящия протест: По-добре да се седне и да се коригира крадливия бюджет
17.12
ПП-ДБ: Протестът остава!
17.12
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
17.12
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
15.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
12.12
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
12.12
Още от категорията
/
Орлин Колев: Неизвестните около третия мандат са свързани основно с това дали и кога ще бъдат насрочени бъдещи избори
17.12
Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни за нещо, даже казват, че много са постигнали
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Празник е!
08:42
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.