ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Левон Хампарцумян: Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци
Трябва да почнем да мерим ефективността на парите, които плащаме като заплати, възнаграждения и бонуси на администрацията, категоричен е той, тъй като според финансиста ефективността на държавната администрацията е ниска. "Само увеличението на заплатите не е достатъчно – искаме компетентност, професионализъм, бърза реакция, процеси, които са лесни, ясни и да дават резултат за обществото,“ каза той и допълни, че трупането на буфери в държавния бюджет означава, че сме избрали да не разходваме различни пера от бюджета, което като дългосрочна политика не води до добри резултати.
"Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци без да затворим неефективностите в системата, или поне част от неефективността. Най-добре е първо да има реформи, после да има повишение на данъците. Средният вариант е повишаване на данъци, но паралелно с реформи, които да позволят по-рационалното и ефективно изразходване на нашите пари. Но не е добра идея непрекъснатото повишаване на данъци,“ категоричен е финансистът, като според него трябва да се намали потенциала за сива икономика в България.
Влизането на България в еврозоната не е гаранция за добра икономика, напомни Хампарцумян. "Еврото може да е всичко, но не е ваксина срещу лошо финансово управление. Имаме достатъчно много примери на страни в еврозоната, които от лошо финансово управление са закъсвали, и други, които пък използват възможностите си в един такъв общ динамичен пазар.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: