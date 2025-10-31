ЗАРЕЖДАНЕ...
|Левон Хампарцумян: Имотният пазар е близо до точката на прегряване
Във форума, организиран от Националното сдружение "Недвижими имоти", участват представители на професионалната общност на брокерите, банковия сектор и международни експерти от Централна и Източна Европа.
Той посочи, че от тази гледна точка влизането на еврото в страната най-общо ще донесе определени преимущества на България, свързани с трансакционните разходи, подобряването на репутацията на държавата и оттам - по-добър достъп до външните пазари за кредити. Ще имаме и геополитическа котва, която да държи страната в орбитата на ЕС и еврозоната, допълни финансистът.
По отношение на текущото състояние на имотния пазар той посочи, че секторът най-вероятно е много близо до точката на прегряване и подчерта необходимостта от разумен подход, за да не се създават свръхочаквания за цените на недвижимите имоти.
Хампарцумян предупреди, че около 2027 година България може да се изправи пред "някакви икономически затруднения". Това, което виждаме, е не особено умело финансово правене на държавните финанси, ниска ефективност на публичните пари, коментира той. Ако това продължи достатъчно дълго, може да се стигне до по-сериозни проблеми, поясни финансистът. Въпреки това той подчерта, че страната има възможност да премине през по-трудни години без сериозни сътресения.
Доц. д-р Щерьо Ножаров, икономически съветник към Българската стопанска камара, направи уговорката, че ще коментира проектобюджета на държавата за 2026 г. в качеството му на главен секретар на УНСС по бюджет и финанси, защото все още Камарата няма становище по бюджета.
Изчисления на икономиста сочат, че за да се "върже" бюджетът за 2026 година икономическият растеж трябва да е 3,3 процента. Ако пише цифра в бюджета различна от 2,8 процента реален растеж, това поставя растежа под съмнение, допълни той, цитиранан от pariteni.bg. Икономистът отбеляза, че тази година по-високият икономически растеж е генериран от публично финансиране. Той прогнозира, че реалната покупателната способност няма да се увеличава в следващите няколко години. Това донякъде ще забави пазара на недвижими имоти, предвид тенденциите за лихвени проценти и други, допълни Ножаров и допусна, че в сектора на недвижимите имоти ще има консолидиращ растеж на цените, което означава 6-8 процента или забавяне на растежа спрямо темповете от предни години от 15 - 17 процента.
Добромир Ганев, бивш председател на НСНИ, каза, че е особено притеснен от решенията, които вземат нашите политици във връзка с бюджета, публичните разходи и тежестта, която следва от неадекватни по думите му решения по тези харчове. Той допусна, че от 2026 г. ще започнат промени, свързани с данъчните оценки. Очакванията са след първи януари да имаме подобряване на доверието към България, но съвсем не е сигурно във връзка с бюджета и с повишаващите се разходи и очакване на повишаване на данъчната тежест, да имаме много голям средно и краткосрочен интерес за навлизане на чуждите инвестиции, каза Ганев. По думите му вероятно още следващата година ще бъдем свидетели на известни трудности, особено в градовете извън 5-6 основни пазари, които формират около 50 процента от търговията с недвижими имоти.
Гл. ас. д-р Димитър Събев от Института за икономически изследвания при БАН посочи, че европейките партньори на България ще гледат на присъединяването на страната към еврозоната като на тест и изтъкна, че ще бъдат положени специални усилия, за да бъде България добър пример. Представяте си какво ще се случи, ако България се присъедини към еврозоната и на втората година българската икономика "клюмне".
Това ще означава, че еврозоната сама по себе си е провал, коментира той и заяви, че Европа трябва да покаже в случая с България, че членството в еврозоната е ефективно и успешно. Той изрази очакване ефектът от членството ни еврозоната да се изрази в подобрение в областта на инфраструктурните инвестиции - в транспорта, енергетиката, туризма, промишлеността, но посочи, че секторите, които са с по-ниски добавена стойност, ще бъдат засегнати. Цената на труда в България се покачва, секторите, които са съществували в страната, защото трудът ни е евтин, постепенно ще изчезнат, каза ученият.
Председателят на Управителния съвет на НСНИ Александър Бочев посочи, че влизането на България в еврозоната не е просто икономически процес, а нова епоха на доверие, прозрачност и интеграция. По думите му това е момент, който ще промени начина, по който се финансират, оценяват и управляват имотите, ще се изисква от бранша по-високо ниво на експертиза, по-добро познаване на международните практики и по-дългосрочна визия за развитие на сектора.
Бочев каза, че един от най-важните приоритети на организацията остава регулирането на пазара чрез приемането на Закон за посредничество при сделки с недвижими имоти, който по думите му ще въведе ясни стандарти, прозрачност и професионална отговорност и ще защити интересите на потребителите и доброто име на професия.
