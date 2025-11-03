Новини
Левон Хампарцумян: Еврозоната не е имунизация срещу лошо финансово управление
Автор: ИА Фокус 08:49Коментари (0)97
©
"Правителството не спазва законите на държавата. Трябва да се внесе проектобюджетът до края на 31 октомври, тоест правителството трябва да бъде санкционирано. До края на месеца МФ трябва да представи отчет за изпълнение на бюджета за предходния месец – и това не е направено. Откъде накъде ще позволяваме нашите избраници да си правят каквото си искат?“

Това заяви в ефира на БНТ икономистът проф. Гарабед Минасян.

"Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната. Еврозоната не е имунизация срещу лошо финансово управление. Серия дефицитни бюджети е лошо финансово управление. 3% дефицит едва ли не стана цел, а не е така – то е допустимото отклонение при едно прилично управление“, на мнение е банкерът Левон Хампарцумян.

Според проф. Минасян в бюджета прозира некомпетентност – "дай да дадем на този нещо, да нервираме еди-кого си“: "Въпросът е защо инфлацията у нас изпреварва европейската и така ли ще продължи тенденцията. Няма никакви конкретни ангажирани анализи на МФ и на правителството за това по какъв начин ще изглеждат нещата в бъдеще. В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро.“

"Това е даже без това, което пътува в чували. Някой трябва да напомни на управляващите и депутатите, че могат да променят много неща, но има неща, които не могат да променят“, допълни още Хампарцумян.

