Левон Хампарцумян: 50 години не може да се направи една магистрала! Предупреждават, че ще има природно бедствие половин ден след него!

Говорим за данъци, дефицити, но малко говорят за ефективността на нашите пари. Това каза финансистът Левон Хампарцумян.



Той даде пример със системата BG ALERT, като посочи, че "ефективността на парите в системата е ниска".



"Трябва да имаме такава система, но ще трябва да похарчим още пари. По-добре организираните, стегнатите икономики го правят с по-малко пари. И 10% данъци, и 15% данъци, спрямо световната скала, са ниски данъци. Ако ги изсипваме като вода в пясък, няма никакъв смисъл. Паралелно с разговора за вдигане на данъци, трябва да видим какви са реформите, които трябва да се направят", подчерта Хампарцумян пред Bulgaria ON AIR.



Трябва да имаме балансирани бюджети



"България трябва да бъде с балансирани бюджети, освен ако няма някакъв тип инвестиция в бъдеще, за да имаме дефицитни бюджети. Когато се вижда ефективността на публичните пари, виждаме, че 50 години не може да се направи една магистрала, че ни предупреждават, че ще има природно бедствие около половин ден, след като то вече се е случило", анализира финансистът.



По думите му, докато има обществена търпимост, всичко това ще се случва.



"Нито Еврозоната, нито ЕС, нито НАТО е имунизация срещу икономически неуспех. В изключително високи назначения в държавата политическата лоялност е много по-важна от компетентността и професионализма.



Модерната държава изисква компетентност, управление на системите грамотно. Вярно е, че годината е суха, но в основата на всеки язовир има по един електрогенератор, принадлежащ обикновено на политически добре свързани хора, които източват водата на язовирите. Този ток го продават, остават следи", коментира Хампарцумян.