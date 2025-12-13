ЗАРЕЖДАНЕ...
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
Случай, на който лично аз съм свидетел. Жена е блъсната на пешеходна пътека, попада в ИСУЛ, оперират я...аз съм в същата стая, но моята операция е 24 часа по-рано. Тоест, в кондиция съм.
Часове след нейната операция в стаята влиза костюмиран мъж и търси жената по име, разказвам от първо лице. Тя е толкова неадекватна, че дори не казва "Аз съм“...
Въпросният, обаче започва да я оферира, че трябва да заведе дело, защото е жертва на ПТП на пешеходна пътека и той е готов да я представлява. В този момент, журналистът в мен проговаря, гоня го от стаята, защото той кара жената да подписва документи, в момент, в който е видно, че не е в кондиция.
Бях забравила за този случай до днес /случи се преди няколко години/. И изведнъж, приятел ми разказва за подобен случай в друга болница /този път във Враца/ и друг костюмар с готови документи.
Замислих се...Какви са тези лешояди и най-важното - кой ги допуска до леглото на пациента? Работят ли болниците с подобни "услужливи адвокати"? Как можем да се предпазим? Ако ще водим дело, не е ли по-редно да го обмислим, сами да потърсим препоръчан адвокат и да преценим дали хонорарът му е по джоба ни?!
ФОКУС направи справка със Закона и доказва, че подобни "посещения“ са нарушение!
Законът за здравето
– Чл. 87 – 91: пациентът има право на лична неприкосновеност, поверителност и защита на личните данни.
– Чл. 89: достъп на външни лица може да се осъществи само със съгласието на пациента.
Пациент под упойка или в състояние на неадекватност не може да даде валидно съгласие.
– Закон за здравето – "информирано съгласие“
– Чл. 87, ал. 2: съгласието трябва да бъде "свободно, информирано и изразено след разбиране“.
Пациент в постоперативно състояние не разбира. Следователно:
Всеки подпис, получен при такова състояние, е юридически нищожен.
Закон за адвокатурата
Адвокатът няма право да набира клиенти чрез натиск, манипулация или злоупотреба с уязвимо състояние – това е нарушение на етичния кодекс и може да бъде санкционирано от адвокатската колегия.
Болницата носи отговорност
Достъпът до пациентска стая е контролиран от лечебното заведение.
Ако адвокат или застраховател влиза без съгласие, това означава едно от двете:
– или се допуска умишлено,
– или няма контрол.
И в двата случая – болницата носи административна отговорност.
Дали хората, претърпели животоспасяващи или каквито и да било операция, но с пълна упойка, ще трябва да бъдат нащрек или по-лесно е да се потърси отговорност на лечебните заведения, които допускат подобни порочни практики?! Аз го питам, но не очаквам отговор.
