Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното, наложиха му гаранция от 5000 лева
Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Николов уточни още, че д-р Ненад Цоневски се в явил с адвоката си в Трето районно управление, където са му били предявени материалите на обвинението. С това явяване Цоневски опроверга слуховете, че е напуснал страната.
"Той съдейства напълно на разследването", каза още Николов.
"Фокус" припомня, че от Военномедицинска академия, където Цоневски работи, обявиха, че той няма да може да упражнява служебната си дейност до приключване на разследването.
