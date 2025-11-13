Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на лекаря, прегазил кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Това заяви днес на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Николов уточни още, че д-р Ненад Цоневски се в явил с адвоката си в Трето районно управление, където са му били предявени материалите на обвинението. С това явяване Цоневски опроверга слуховете, че е напуснал страната."Той съдейства напълно на разследването", каза още Николов.припомня, че от Военномедицинска академия, където Цоневски работи, обявиха, че той няма да може да упражнява служебната си дейност до приключване на разследването.