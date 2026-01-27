ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекарство за кръвно поскъпна неочаквано, но не еврозоната е причината
"Резултатът - големите вериги аптеки получават по-ниски доставни цени за сметка на малките търговци, но имат по-голяма надценка", добавят те.
Повод за напомнянето им е сигнал на гражданин, които споделя, че лекарство за регулация на кръвно налягане е поскъпнало необяснимо. Ситуацията се развива в Русе. Причината видимо не е във влизането ни в ерозната, тъй като цената на лекарството от 2 евро и 15 цента е скочила на 6 евро.
