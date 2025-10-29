Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:05Коментари (0)119
©
Днес, 29 октомври, е Световния ден за борба с инсулта. Лекарите призовават, ако забележим симптоми, незабавно да потърсим медицинска помощ. В болница "Пирогов" вече прилагат съвременни методи за лечение на заболяването. Рая Ваташка разказва историята на Делян Ненчев, който оцелява след тежък инсулт - заради навременната реакция на него и лекарския екип.

Навръх миналия Великден, докато е със семейството си, празникът за Делян Ненчев е прекъснат внезапно от влошеното му здравословно състояние.

"Почувствах се замаян, с изтръпнали крака, ръце,  повече в лявата част на тялото при което си измерих кръвното и беше 200-195 на 110. За съжаление проблемът е сериозен - освен гаденето, започнах да получавам силно изтръпване в лявата ръка и крак, и направихме съответните изследвания - оказа се че има стеснение на кръвоносния съд", спомня си той.

Делян пристига навреме в най-голямата спешна болница у нас. Екипът на доц. Мария Димитрова прилага иновативна терапия.

"Нашият пациент е един пример за млад човек, който получава инсулт. Ние сме свикнали, че това  е заболяване на възрастните хора, но всъщност вече съвсем не е така. Той е подходящ за специфично лечение, което в случая интравенозната тромболиза - прилагаме новия медикамент, който току-що вече беше навлязъл в страната и резултатът беше положителен", посочва тя пред NOVA.

Днес Делян е напълно възстановен. Живее щастливо, работи и се грижи за двете си деца. И е изпълнен с благодарност към лекарите, които спасяват живота му.

Доц. Димитрова призовава пациентите да потърсят медицинска помощ при следните симптоми:

Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж, залитане, говорни нарушения и изкривяване на лицето.

Днес, на Световния ден за борба с инсулта, напомняме, че всяка минута е от значение, а симптомите не бива да се подценяват.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Ураганът "Мелиса" връхлита Карибско море
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: