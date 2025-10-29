ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
Навръх миналия Великден, докато е със семейството си, празникът за Делян Ненчев е прекъснат внезапно от влошеното му здравословно състояние.
"Почувствах се замаян, с изтръпнали крака, ръце, повече в лявата част на тялото при което си измерих кръвното и беше 200-195 на 110. За съжаление проблемът е сериозен - освен гаденето, започнах да получавам силно изтръпване в лявата ръка и крак, и направихме съответните изследвания - оказа се че има стеснение на кръвоносния съд", спомня си той.
Делян пристига навреме в най-голямата спешна болница у нас. Екипът на доц. Мария Димитрова прилага иновативна терапия.
"Нашият пациент е един пример за млад човек, който получава инсулт. Ние сме свикнали, че това е заболяване на възрастните хора, но всъщност вече съвсем не е така. Той е подходящ за специфично лечение, което в случая интравенозната тромболиза - прилагаме новия медикамент, който току-що вече беше навлязъл в страната и резултатът беше положителен", посочва тя пред NOVA.
Днес Делян е напълно възстановен. Живее щастливо, работи и се грижи за двете си деца. И е изпълнен с благодарност към лекарите, които спасяват живота му.
Доц. Димитрова призовава пациентите да потърсят медицинска помощ при следните симптоми:
Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж, залитане, говорни нарушения и изкривяване на лицето.
Днес, на Световния ден за борба с инсулта, напомняме, че всяка минута е от значение, а симптомите не бива да се подценяват.
