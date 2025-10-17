Лекари: Единственият ориентир да разпознаем фалшивото сирене е цената

© Производството на имитиращи млечни храни у нас бележи взривен ръст, показват данни на земеделското министерство. За първите седем месеца на тази година са произведени 7228 тона такива продукти, докато за цялата изминала 2024 г. количеството е било само 13 тона. Най-често те имитират сирена тип "чедър“ или "саламурено сирене“.



Лекари настояват за забрана или по-строг контрол върху продажбата на тези продукти, в които млечните мазнини и протеини са частично или изцяло заменени с растителни. Според тях имитиращите храни представляват сериозен риск за здравето – особено за децата.



Регламентът задължава имитиращите продукти да се предлагат на отделна витрина и ясно да бъдат обозначени от производителя, търговеца и доставчика, напомнят от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На практика обаче спазването на тези изисквания често е формално.



"Трудно е да познаеш – информацията е един милиметър, как ще я четеш, трябва с очила да се въоръжиш. На вкус те ги докарват“, казва Матей Симеонов, който по изключение си купува закуска от баничарница.



Имитиращи продукти се използват най-често в евтини храни, продавани "на крак“ – например банички и закуски. Според д-р Сергей Иванов рискът да консумираме такива храни, без да знаем, е голям:



"То е в търговиите на едро, където пазаруват ресторанти, училища, ясли, детски градини, хотели.“



"Не може да се разпознае по вкус. Единственият ориентир е цената. Ако си купувате сирене за 10 лева, не е истинско със сигурност“, казва пред bTV д-р Иванов.



Медиците напомнят, че палмовото масло, използвано в повечето имитиращи продукти, е сред доказаните фактори за сърдечно-съдови заболявания. Педиатрите са още по-категорични – децата са най-уязвими.



"Всичко това е чуждо за човешкото тяло – особено за детското. Няма ензими, които да го смелят, и така полека-лека се създава промяна в съдовете“, обяснява д-р Ира Маркова, педиатър.



"Няма нито един лекар, който да е съгласен в държавата да се разпространяват имитиращи млечни продукти, които хората – съзнателно или не – поглъщат и си вредят на здравето“, коментира Петър Галев, медицински редактор.



Според експерти, рязкото увеличение в производството на имитиращи продукти е пряко следствие от поскъпването на млечните изделия, произведени от истинско мляко. Така потребителите все по-често избират по-евтините заместители – често без да подозират какво всъщност купуват.