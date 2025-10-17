Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лекари: Единственият ориентир да разпознаем фалшивото сирене е цената
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:01Коментари (2)67
©
Производството на имитиращи млечни храни у нас бележи взривен ръст, показват данни на земеделското министерство. За първите седем месеца на тази година са произведени 7228 тона такива продукти, докато за цялата изминала 2024 г. количеството е било само 13 тона. Най-често те имитират сирена тип "чедър“ или "саламурено сирене“.

Лекари настояват за забрана или по-строг контрол върху продажбата на тези продукти, в които млечните мазнини и протеини са частично или изцяло заменени с растителни. Според тях имитиращите храни представляват сериозен риск за здравето – особено за децата.

Регламентът задължава имитиращите продукти да се предлагат на отделна витрина и ясно да бъдат обозначени от производителя, търговеца и доставчика, напомнят от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На практика обаче спазването на тези изисквания често е формално.

"Трудно е да познаеш – информацията е един милиметър, как ще я четеш, трябва с очила да се въоръжиш. На вкус те ги докарват“, казва Матей Симеонов, който по изключение си купува закуска от баничарница.

Имитиращи продукти се използват най-често в евтини храни, продавани "на крак“ – например банички и закуски. Според д-р Сергей Иванов рискът да консумираме такива храни, без да знаем, е голям:

"То е в търговиите на едро, където пазаруват ресторанти, училища, ясли, детски градини, хотели.“

"Не може да се разпознае по вкус. Единственият ориентир е цената. Ако си купувате сирене за 10 лева, не е истинско със сигурност“, казва пред bTV д-р Иванов.

Медиците напомнят, че палмовото масло, използвано в повечето имитиращи продукти, е сред доказаните фактори за сърдечно-съдови заболявания. Педиатрите са още по-категорични – децата са най-уязвими.

"Всичко това е чуждо за човешкото тяло – особено за детското. Няма ензими, които да го смелят, и така полека-лека се създава промяна в съдовете“, обяснява д-р Ира Маркова, педиатър.

"Няма нито един лекар, който да е съгласен в държавата да се разпространяват имитиращи млечни продукти, които хората – съзнателно или не – поглъщат и си вредят на здравето“, коментира Петър Галев, медицински редактор.

Според експерти, рязкото увеличение в производството на имитиращи продукти е пряко следствие от поскъпването на млечните изделия, произведени от истинско мляко. Така потребителите все по-често избират по-евтините заместители – често без да подозират какво всъщност купуват.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Произвеждам сирене менте. Прочитам статията и си казвам: чакай да вдигна цената три пъти, за да не разпознават моето сирене, като имитиращ продукт, а като качествена стока. И рибата кълве. В крайна сметка производителят богатее, а раята пасе ментаци.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
18:03 / 15.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Поскъпване на хранителните продукти
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: