Защо държавата няма национална политика за ваксинацията на деца, както например има такава за сезонния грип за пациенти над 65 години. Трябва да има държавна кампания за борба със заболяванията, които предизвикват епидемии и пандемии, какъвто е случаят с грип А, който върлува в Испания и Англия. Това каза общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в студиото на NOVA."По-евтино ли е за държавата да затваряме училища и детски градини, да се дават болнични и да има грипни ваканции? Много висока заболеваемост и препълнени болници - това може да бъде избегнато", добави тя.По думите ѝ ваксинацията гарантира, че човек няма да стигне до болница, а не че няма да се разболее. "Често използваме един каламбур, за да опишем симптомите на грипа - ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип. Всичко те боли, всяка кост, става. Това се случва изведнъж. Рязко начало, висока температура, мускулна болка и сухота в гърлото. Призовавам да си слагате маски, да проветрявате, забърсвайте масите си, яжте повече плодове или зеленчуци. До температура от 38,3 градуса организмът се бори сам и не съветваме да се приема антибиотичен медикамент, а аналгетик", призова лекарят.Според медика боледуването при деца с високо температура е много драматично като преживяване. "Има COVID, респираторни и аденовируси, но случаите на грип А в момента са много малко. Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи. Януари вероятно вече ще бъде тук. Всяка година не сме подготвени за него, защото желаещите за ваксинация са много повече от осигурените количества ваксини. В аптечната мрежа няма никакви. Много родители не можаха да имунизират назално децата си отново заради дефицит на ваксини", посочи д-р Николова.