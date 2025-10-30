Новини
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:09Коментари (0)53
©
С настъпването на есента респираторните заболявания отново набират скорост. Лекарите отчитат ръст на COVID-19. Какво ни очаква с приближаването на зимата и кога ще достигне пикът на сезонния грип?

"Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. 1/3 от дошлите в нашия кабинет са именно с COVID-19. Това не бива да ни плаши. Тече усилена ваксинация. Има много висок интерес към имунизирането както за коронавирус, така и за грип. За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха ваксините на свободна продажба. В кабинетите все още има налични, но те са за хора над 65-годишна възраст", уточни пред NOVA  общопрактикуващият лекар Гергана Николова.

Внимание: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни.

В началото и двете заболявания си приличат - висока температура, болка в гърлото, сухота. Затова медиците съветват болните да си правят тестове.

"Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при COVID-19 част от пациентите губят вкус, обоняние", обясни Николова и призова болните да не се лекуват с антибиотик само заради висока температура. Според нея пикът на грипа ще е през януари - февруари.

Още по темата: общо новини по темата: 12133
29.10.2025 »
27.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
