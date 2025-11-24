ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува се само с диета
©
По думите му вирусът, който протича с кашлица, продължава от 2 до 4 седмици, а стомашният вирус - само два дни. При него заразеното дете не трябва да се лекува с антибиотици, а само с подходяща диета. Симптомите са повръщане и диария, които продължават до два дни.
"И при грип, и при вирусните заболявания симптомите са трудни за разграничаване. Болки в гърлото, температура... Важно е човек да сложи маска и да предпази околните", каза още д-р Сотиров.
Според него интересът към противогрипните ваксини е много по-голям, отколкото предните годни. "Количествата бяха увеличени, но търсенето е много голямо, така че те пак не достигат. Ако човек е имунизиран, ще боледува изключително леко. Особено важно е при децата", обясни д-р Сотиров.
Още по темата
/
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
23.11
Диян Стаматов: Децата, които прекарват дълго време на телефона често забравят домашните си, трудно спазват указания и се представят по-слабо на изпити
23.11
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Верижен сблъсък между 4 коли на магистралата край Пловдив
19:58 / 23.11.2025
На още едно място в България заваля сняг
18:41 / 23.11.2025
Кръводаряването – как всеки може да спаси живот и какво трябва да...
15:19 / 23.11.2025
Почина журналистът Борислав Банев
14:56 / 23.11.2025
НАП с бонуси за изрядните данъкоплатци, но не важи за всички
14:02 / 23.11.2025
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да р...
13:08 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.