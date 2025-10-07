ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптомите, по които да го различим от грипа
Той подчерта, че COVID-19 продължава да е опасна вирусна инфекция, макар и не толкова, колкото в началото. "Особено дългият COVID, свързан с трайна симптоматика, може да направи хората трайно неработоспособни. Тежкото протичане при възрастни хора и хора с хронични заболявания продължава да е сериозен проблем. COVID засяга сърцето, сърдечно-съдовата система. Моят съвет е - в случай че сте болни, направете един тест. Не се натоварвайте, останете няколко дни вкъщи, просто тялото ви да не изпитва напрежение и стрес в този момент и за да пазите околните“, призова д-р Илиев.
Симптомите на COVID-19 и грип са трудноразличими на пръв поглед.
"При грипа обикновено началото е много рязко – за два-три часа човек вдига много висока температура, има суха кашлица, много голямо неразположение. Обикновено водещи са болките по мускулите и кожата, може да има и болки в очите. Това са ориентирите. При COVID началото е по-меко, по-бавно, не толкова рязко, колкото при грипа. Там обаче има много силно главоболие, в някои случаи загуба на обоняние. По-рядко има болки по стави и мускули, но също не са нетипични. При COVID протичането е по-дълго – може да отнеме няколко дни, докато грипът обикновено преминава по-бързо“, обясни д-р Илиев.
При малките деца COVID може да протече с някои по-нетипични и размити симптоми.
"Най-малките деца може да са неспокойни, може да имат температура, понякога и разстройство. Като цяло COVID не протича тежко при децата, но има единични случаи, в които може да протече тежко“, допълни специалистът.
Т.нар. дълъг COVID настъпва след преминаването на острата фаза на заболяването. "Остава многоседмичен, многомесечен симптом на уморяемост, на неразположение“, поясни д-р Илиев.
По думите му ваксината срещу COVID дава висока степен на защита срещу инфекцията.
"Дори да се разболеем, протичането е по-леко. Ваксината продължава да е много ефективна, с ниска степен на странични ефекти. В рамките на година – година и половина човек има една добра защита, за разлика от ваксината срещу грип, която също дава добра защита, но е по-краткотрайна. Грипната ваксина също е много препоръчителна“, подчерта д-р Аспарух Илиев.
Особено тежко може да бъде състоянието, когато се комбинират двете вирусни инфекции.
"Много важно в такива случаи е приемането на достатъчно течности, защото човек има склонност да се обезводнява. Важен е и покоят. Особено когато са два вируса, състоянието много бързо може да стане животозастрашаващо“, предупреди д-р Илиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12122
|предишна страница [ 1/2021 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: