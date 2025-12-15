МЗ, всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате? С този въпрос се обръща към Министерството на здравеопазването педиатърът и ревматолог Таня Андреева по повод новата наредба - преди употреба на козметични продукти за боядисване на клиента се прави тест за чувствителност по начин, указан на опаковката.Когато някой гений е мислил тази наредба, дали се е запитал:- Колко са алерголозите в България?- Колко струват тестовете за алергии?- Колко жени боядисват косата си през 20 дни?- Колко се чака за алерголог с направление?- Ако се намери алерголог и тестуване с направление, колко ще струва това на НЗОК?