Лекар: Симптомите на това заболяване са мъгляви - възможни са умора, проблеми с дишането, сърцебиене и ниски нива на левкоцитите

© Симптомите на хематологичния рак са мъгляви. Включват умора - проблеми с дишането, сърцебиене. На второ място - ниски нива на левкоцитите, ще сте предразположени към инфекции. Третото е кървене. Това каза професорът в областта на хематологията д-р Мутлу Арат в ефира на Bulgaria ON AIR.



Той работи като ръководител на Отделението за трансплантация стволови клетки и Отделението по хематология в болницата в Шишли, която е част от веригата болници "Мемориал".



"Ако пациентът има такива симптоми, те се наричат конституционални симптоми, могат да се появят и иначе. Може да получите кървене и когато миете зъбите си, но това трябва да се повтаря, да се чувстваме изморени. Първо отивате при семейния лекар. Ако има проблем с функцията на костния мозък, ще го видим в хемограмата", обясни проф. д-р Арат.



Той изтъкна още, че за всеки пациент се създава специализирано отношение.



"Прави се консултация с кардиолог, пулмолог. Според снетата анамнеза правим оценка на състоянието. Важен е изборът на правилното лечение за всеки пациент. Това е нашият основен подход. В момента в Турция трансплантираме повече от 6000 души на година. В нашия център са повече от 120 на година. Ракът ще бъде по-лесно лечимо заболяване", подчерта специалистът.