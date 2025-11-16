ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар: Нито една кашлица не е нормална
© NOVA NEWS
Още в началото пулмологът изясни същността на болестта: "По името може да разберем, че заболяването е хронично. Най-честите симптоми са прогресиращ задух, особено при издишане, кашлица и храчки. Това са трите основни признака“.
Той допълни, че пациентите често съобщават и за тежест в гърдите, свирене и лесна уморяемост.
Според д-р Димитров проблемът се задълбочава, защото хората омаловажават симптомите:
"Всеки човек с възрастта очаква да му намалеят силите. Пушачите мислят, че кашлицата им е естествена. Но нито една кашлица не е нормална – зад всяка стои причина“.
Затова специалистът препоръчва ранна консултация: "Особено при пушачите е задължително контролно изследване при пулмолог и функционално изследване на белия дроб“.
При първо посещение пулмолозите се фокусират върху симптомите, след което преминават към функционални тестове.
"Трябва да направим функционално изследване на дишането – спирометрия. Пациентът вдишва и издишва през мундщук, а ние измерваме обемите и капацитета на белия дроб. Когато те са нарушени, можем да поставим диагнозата ХОББ“, oбясни пред NOVA NEWS медикът.
Той подчерта, че това именно е "златният стандарт за поставяне на диагнозата“, като при нужда се назначават рентгенография и кръвни изследвания.
По думите на д-р Димитров болестта съвсем не е рядкост: "Засега близо 10% от хората в световен мащаб са засегнати. Най-често това са пушачи или хора, работещи във вредна среда“.
Макар заболяването да се проявява обикновено между 40 и 50 години, пулмологът предупреди, че има изключения: "При по-ранна експозиция или редки генетични фактори може да имаме прояви още на 30–35 години“.
Специалистът е категоричен: "Основният рисков фактор си остава тютюнопушенето“.
Той обясни медицинския термин "пакетогодини“: "Една кутия на ден в продължение на година е една пакетогодина. Над 10–15 пакетогодини рискът за ХОББ е много голям“.
Други рискове включват работа в мини и фабрики, контакт с газове, прах и замърсена градска среда: "Урбанизираният начин на живот и силно запрашената среда също са фактор“.
Заболяването е хронично и остава за цял живот, но състоянието може да се контролира: "Основната причина за влошаване са инфекциите – настинки, грип, вируси, COVID“.
В сезона на грипа препоръките са ясни: "Пациентите с хронични болести трябва да избягват места със струпване на много хора“.
Д-р Димитров подчерта важността на имунизацията: "Не само противогрипните, но и пневмококовите ваксини са повече от препоръчителни“.
Още по темата
/
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
11.11
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
14:11
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
10:59
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.