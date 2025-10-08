Новини
Лекар: Най-голямата грешка е жените да чакат симптоми
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:25
©
Профилактичните прегледи са единственият начин да контролираме здравето си и да откриваме навреме заболявания.

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" организира през октомври безплатни ехографски прегледи за жени над 18 години.

Навременната профилактика

"Редовните прегледи са изключително важни, особено когато се касае за женско здраве - злокачествените заболявания са безсимптомни", каза стажант-гинекологът от болница "Пирогов" д-р Бетина Лозанова в студиото на "България сутрин".

Специалистът призова всяка жена да отиде на профилактичен преглед поне веднъж в годината, а най-оптимално е два пъти годишно.

"Късното откриване на злокачествените заболявания затруднява лечението и преживяемостта. Навременното откриване е важно", подчерта д-р Бетина Лозанова.

Гинекологични прегледи с началото на половия живот

В ефира на Bulgaria ON AIR тя припомни, че е добре гинекологичната профилактика да започне с началото на водене на полов живот.

"Жените на по-късна възраст спират да посещават гинеколога - когато са в менопауза и след определена възраст. В късна възраст зачестяват онкологичните заболявания при жените от гинекологична гледна точка", предупреди стажант-гинекологът.

Как и кога се извършва профилактиката

Повечето жени, които вече са били прегледани по кампанията на "Пирогов", нямат оплаквания или имат установен проблем в миналото, който са пренебрегнали.

Записването за безплатен преглед става през работни дни от 9 до 17 часа на тел. 02/ 9154 394.

Профилактичните консултации ще бъдат от 6 до 31 октомври, от 16:00 до 18:00 часа в приемно-консултативния гинекологичен кабинет.






