Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудното забременяване
Автор: ИА Фокус 16:31
©
Лекар на годината за 2025 г. в категория  Иновативна медицина и уникални техники е доц. д-р Надя Магунска -  специалист по акушерогинекология и ръководител на Център за лечение на ендометриоза в Медицински център "Д-р Щерев". В студиото на NOVA News тя разказа повече за ендометриозата.

Какво представлява ендометриозата

Ендометриозата е доброкачествено заболяване, при което клетки от лигавицата на матката излизат извън нея и се имплантират на различни места в тялото, най-често в органите около матката в малкия таз.

Тези клетки са хормонално зависими и също кървят по време на месечен цикъл.

Симптоми

Най-честият симптом е болката. Други – трудности със забременяването, общи неразположения и т.н. Възможна е болка извън цикъл и при полов контакт.

Заболяването може да прочете и безисимптомно, обясни лекарят.

Как се поставя диагнозата

Диагнозата се поставя от лекар, след преглед и след изследвания като ехография, ЯМР, посочи д-р Магунска

Болести, от които страдат съвременните жени и какви изследвания покрива Касата за тях

Доцентът препоръча, ако болката става все по-силна по време на менструациите, пациентите да посетят лекар.






