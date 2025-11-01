Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудното забременяване

© Лекар на годината за 2025 г. в категория Иновативна медицина и уникални техники е доц. д-р Надя Магунска - специалист по акушерогинекология и ръководител на Център за лечение на ендометриоза в Медицински център "Д-р Щерев". В студиото на NOVA News тя разказа повече за ендометриозата.



Какво представлява ендометриозата



Ендометриозата е доброкачествено заболяване, при което клетки от лигавицата на матката излизат извън нея и се имплантират на различни места в тялото, най-често в органите около матката в малкия таз.



Тези клетки са хормонално зависими и също кървят по време на месечен цикъл.



Симптоми



Най-честият симптом е болката. Други – трудности със забременяването, общи неразположения и т.н. Възможна е болка извън цикъл и при полов контакт.



Заболяването може да прочете и безисимптомно, обясни лекарят.



Как се поставя диагнозата



Диагнозата се поставя от лекар, след преглед и след изследвания като ехография, ЯМР, посочи д-р Магунска



Доцентът препоръча, ако болката става все по-силна по време на менструациите, пациентите да посетят лекар.