От 8 до 14 март отбелязахме Световната седмица за борба с глаукомата.Глаукомата е широко понятие и включва група от дегенеративни заболявания, протичащи с характерни изменения в зрителното поле. Тя може да доведе до увреждане на зрителния нерв, който пренася зрителната информация от окото към мозъка. Глаукомата няма ясно изразена симптоматика. Обикновено се развива бавно в течение на много години и засяга първо периферното зрение.Именно поради тази причина много хора не осъзнават, че имат глаукома и често пъти бива открита при очен преглед, пояснява полковник доцент Атанас Калайджиев, началник на Клиника по очни болести на ВМА.В много случаи увреждането на зрителния нерв се дължи на повишено налягане в окото, известно също като вътреочното налягане (ВОН). Това налягане и поносимостта на зрителния нерв към него е строго индивидуално, и не трябва повишеното очно налягане да се отъждествява с глаукома. Причината за заболяването не винаги е известна, но някои фактори повишават риска: възраст, етнос, фамилна обремененост и други медицински състояния – късогледството, далекогледството и диабета са рискови фактори за развитие на глаукома.Има различни видове глаукома, като първичната откритоъгълна глаукома е най-често срещаният вид. Причина за развитието ѝ е постепенното запушване на дренажните канали на окото. Този вид глаукома се развива бавно в течение на много години. Остра закритоъгълна глаукома и е много по-рядко срещана и различна от откритоъгълната глаукома, защото вътреочното налягане се повишава много бързо. Закритоъгълна глаукома се случва когато дренажните канали бъдат запушени или покрити отгоре.Вторичната глаукома се отнася до всеки вид глаукома, при която има идентифицирана причина за повишеното вътреочно налягане, което причинява увреждане на оптичния нерв и загуба на зрение.Също като първичната, вторичната глаукома може да бъде откритоъгълна и закритоъгълна и може да се прояви на едното или двете очи.От глаукома страдат милиони хора по света. В повечето случаи процесът настъпва бавно и неусетно, без болка и особена симптоматика. С напредване на състоянието се появяват значителни дефекти в зрителното поле. Оставено без лечение и контрол, заболяването може да доведе до пълна слепота. Ето защо глаукомата е особено опасна и коварна. Това, което заболяването отнеме от зрението, назад не се връща, обясняват от ВМА.Профилактиката на глаукомата включва проследяване/скрининг. Редовните профилактични прегледи са ключови. Препоръчва се: след 40 г. – преглед на всеки 1-2 години, при рискови пациенти – ежегодно. Прегледът включва: измерване на вътреочно налягане, оглед на зрителните нерви на двете очи, периметрия, OCT (оптична кохерентна томография) и гониоскопия.Ранното откриване е особено важно при: фамилна обремененост, висока миопия, диабет, съдови заболявания и псевдоексфолиативен синдром. Необходим е и контрол на рисковите фактори: на вътреочно налягане, лечение на съдови заболявания, избягване на продължителна употреба на кортикостероиди и редовни очни прегледи.Основната цел на терапията е насочена към намаляване на вътреочното налягане, подобряване кръвоснабдяването и запазването на зрението на пациента. Това се постига с поставяне на капки в очите, лечение с лазер или с операция, пояснява специалистът.