Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
"Когато казваме какво трябва да се направи, за да няма много болни деца, този, който трябва да отпусне пари за ваксини, не ни слуша", подчерта Николова. На държавата ще й излезе по-евтино да отпусне средства за ваксини, отколкото да излизат децата в грипна ваканция, смята тя.
"Грешка е да се третира грипа с имуностимуланти", предупреди лекарката. Всъщност увеличават риска от грип. Има специални медикаменти за третиране на грип, които могат да спрат разпространяването му в организма, ако се приемат още през първите часове след усещане на симптомите.
На въпрос кои са симптомите на актуалния грип тя отговори, че това са силни болки в гърлото, хрема, главоболие и висока температура.
"Когато е по-топло, грипът се разпространява по-лесно", заяви още Николова.
Тя препоръча по-често излизане навън, по-често проветряване и събиране на праха в домовете.
"Съветвам пациентите да не се самолекуват и да не започват веднага с антибиотик. Когато имат температура до 38 градуса, да не бързат да я свалят, защото това всъщност е полезно за организма", каза докторката.
