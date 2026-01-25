Какво представлява епидемиологията, базирана на отпадните води? Говори д-р Сергей Иванов, ръководителят на екипа, който се занимава с проучванията.Той посочи, че се изследват градовете София, Пловдив, Бургас и Варна, като през зимата се наблюдава и Банско.Отпадната вода се обработва, за да се стигне до малка капка, в която се търсят вирусите, обясни пред NOVA д-р Иванов. Ако се забележи, че в количеството на отпадните води даден вирус нараства, това означава, че има епидемия.За моментната картината е следната - има грип, но има и COVID-19. През изминалата седмица в София е имало и пик на аденовирусите. Т.е. масовата заболеваемост е от парагрипни, аденовируси и норовируси. Засега грипът се разминава, допълни д-р Иванов. И подчерта, че няма високи епидемиологични стойности, а вирусите, които се отчитат, се прекарват по-леко. Колкото до грипа – там може да се получат усложнения.