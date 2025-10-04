Новини
Лекар: Децата често прибягват до хранене без да имат физиологична нужда
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:22
© NOVA
Темата за здравословното хранене при подрстващите е особено чувствителна за доста родители, тъй като, въпреки усилията, децата лесно се изкушават към бързи или сладки храни. Изграждането на навици обаче може да се случи без вина и натиск, смята д-р Рачева от болница "Лозенец".

"Когато извършваме машинални навици понякога дори не се замисляме преди да извършим действието - например както слагаме колана си в колата. Така дори и децата често прибягват до хранене без да имат физиологична нужда - например когато семейството седне пред телевизора. А всички знаем, в тези мигове се прибягва до вредни храни", обясни специалистът и посочи, че регулирането на подобен модел на поведение може да стане чрез въвеждане на идеята за здравословно хранене и извършването стъпка по стъпка. 

Друг често срещан проблем, сред деца и възрастни, е емоционалното хранене. 

"Често проблемът не е една конкретна случка, а начинът, по който ние го възприемаме. Всяко дете е индивидуално, но за съжаление в такъв навик често действията са автоматични - например на детето да му е скучно и родителите му подават храна", казва д-р Рачева. Решението - да се ангажира детето с мисловна дейност или със семейни занимания.

"В нашата книжка героят е кученцето Ип. В дома на Ип един ден оставят чиния с храна един ден, която храна кучето е изяло, докато никой не гледа. Но стопанката се е прибрала, намерила е едно голямо, прехранено и дори болно куче. Това дава нов ъгъл, през който да погледнем на проблема - да се въведат правила, които да бъдат обяснени, а не рестриктивни", обясни още специалистът пред NOVA.






