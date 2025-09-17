Лечебни заведения подкрепят увеличаването на потребителската такса

© Фокус Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (НСЛЗСИМП) изказа подкрепа към предложението за актуализация на потребителската такса на БЛС. От сдружението категорично застават до ръководството на съюза в искането за разумното й увеличение. Това се споменава в позицията на сдружението, изпратена до председателя на Лекарския съюз д-р Николай Брънзалов.



Пълният текст на позицията:



В исторически план при старта на здравно-осигурителния модел потребителската такса /ПТ/ изповядваше философията в здравноосигурителния модел:



-да насърчи по-отговорно използване на здравни услуги от ЗОЛ и ограничи явления като хипохондрия или хипердиагностика на незначителни проблеми ангажиращи специфичен и квалифициран лекарски труд.



-тя също така помага да се финансира част от здравната система, която и без друго от създаването си е недофинансирана и без начална капитализация.



Потребителската такса същевременно дава стимул на пациентите да търсят по-ефективно и необходимо лечение, както по хоризонтала така и по вертикалата на здравната система.



В този начален период бе възприет модела на реципрочноста на стойността на ПТ и МРЗ – като процент от последната, логично поради инфлационния индекс. В последствие при уязвимите групи с ниски доходи и хора с увреждания се фиксира ПТ при ПИМП и СИМП и доплащане през РЗОК, като този принцип както при тях така и при останалите пациенти от работещия контингент бе изоставен и не бе заменен с друг. Последствията от това са обезличаване на принципите на философията на осигурителния модел и вече значително изкривяване на гореупоменатите цели и в цялост по лоша здравна услуга.



Има и ред други последици – вместо финансово да оздравяваме ЛЗ ние ги прегряваме и поставяме под риск достъпността на медицинската помощ



равнопоставено за всички български граждани.НСЛЗСИМП сме както солидарни с колегите ни от ПИМП, респ. ЛЗ болнична помощ, ПТ като истински натурален показател и като най – справедлив репер МРЗ, бъдат отново поставени в пропорционалност. За целта предлагаме с консенсус да бъде възстановен този изначален принцип.



На свое заседание УС на НСЛЗСИМП реши да подкрепим предложението на БЛС за актуализация на потребителската такса, категорично заставаме до Вас в искането за разумно увеличение на потребителската такса.