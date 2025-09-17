Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лечебни заведения подкрепят увеличаването на потребителската такса
Автор: Велизара Ангелова 12:39Коментари (0)118
© Фокус
Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (НСЛЗСИМП) изказа подкрепа към предложението за актуализация на потребителската такса на БЛС. От сдружението категорично застават до ръководството на съюза в искането за разумното й увеличение. Това се споменава в позицията на сдружението, изпратена до председателя на Лекарския съюз д-р Николай Брънзалов.

Пълният текст на позицията:

В исторически план при старта на здравно-осигурителния модел потребителската такса /ПТ/ изповядваше философията в здравноосигурителния модел:

-да насърчи по-отговорно използване на здравни услуги от ЗОЛ и ограничи явления като хипохондрия или хипердиагностика на незначителни проблеми ангажиращи специфичен и квалифициран лекарски труд.

-тя също така помага да се финансира част от здравната система, която и без друго от създаването си е недофинансирана и без начална капитализация.

Потребителската такса същевременно дава стимул на пациентите да търсят по-ефективно и необходимо лечение, както по хоризонтала така и по вертикалата на здравната система.

В този начален период бе възприет модела на реципрочноста на стойността на ПТ и МРЗ – като процент от последната, логично поради инфлационния индекс. В последствие при уязвимите групи с ниски доходи и хора с увреждания се фиксира ПТ при ПИМП и СИМП и доплащане през РЗОК, като този принцип както при тях така и при останалите пациенти от работещия контингент бе изоставен и не бе заменен с друг. Последствията от това са обезличаване на принципите на философията на осигурителния модел и вече значително изкривяване на гореупоменатите цели и в цялост по лоша здравна услуга.

Има и ред други последици – вместо финансово да оздравяваме ЛЗ ние ги прегряваме и поставяме под риск достъпността на медицинската помощ

равнопоставено за всички български граждани.НСЛЗСИМП сме както солидарни с колегите ни от ПИМП, респ. ЛЗ болнична помощ, ПТ като истински натурален показател и като най – справедлив репер МРЗ, бъдат отново поставени в пропорционалност. За целта предлагаме с консенсус да бъде възстановен този изначален принцип.

На свое заседание УС на НСЛЗСИМП реши да подкрепим предложението на БЛС за актуализация на потребителската такса, категорично заставаме до Вас в искането за разумно увеличение на потребителската такса.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Бойни спортове
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: