|Le Monde: Путин си мечтае за безсмъртие и харчи държавни средства за борба със стареенето
Мит, който Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, засили малко по-рано, като разкри, че президентът не е взел отпуск тази година. "В графика му не са предвидени пълни почивки, това почти никога не се случва. Функцията на държавен глава не позволява почивки“, заяви той в интервю за телевизионен канал в Telegram на 1 август.
Изцяло посветен на провеждането на "специалната си операция“ в Украйна, Владимир Путин не се страхува от преумора. И това въпреки възрастта си, която е доста напреднала според националните критерии – да достигнеш 73 години за мъж в Русия е доста рядко, като средната продължителност на живота при мъжете е 68 години, според данни на федералната статистическа служба Росстат от 2024 г.
Мандатът му начело на страната се очаква да продължи. На поста от март 2000 г. (като президент на Руската федерация, с прекъсване като министър-председател на Дмитрий Медведев от 2008 до 2012 г.), Путин може, според конституционните изменения, приети с референдум през 2020 г., да бъде избиран за президент на страната до 2036 г. Тогава ще навърши 83 години.
Журналистите припомнят, че по време на разговор с китайския лидер Си Дзинпин на 3 септември в Пекин президентът на Русия е обсъдил възможностите на съвременната медицина за удължаване на живота. Руският лидер тогава заяви, че "с развитието на биотехнологиите човешките органи ще могат да се трансплантират безпрепятствено, което ще позволи на хората да постигнат безсмъртие“.
Егоцентризмът на световните лидери: Путин и Си пожелаха да живеят до 150 години
Нещо повече, Путин по-късно публично призна, че вярва във възможността за удължаване на човешкия живот до 150 години. Журналистите установиха, че по негова инициатива броят на финансираните от държавата научни проекти в тази област се е увеличил 6 пъти.
Според изданието, от 7 проекта, одобрени в периода от 2016 до 2022 г. на обща стойност 21 милиона рубли, в периода от 2021 до 2025 г. техният брой се е увеличил до 43, а общият обем на финансирането е възлизал на 172 милиона рубли.
Освен това, през 2025 г. в РФ финансиране получиха и други изследователски програми за стареене, включително програмата "Регулиране на процесите на обновяване на клетките в организма, фундаментална основа за дългосрочно запазване на функционалната активност на органите и тъканите, здравето и активното дълголетие на човека“. Нейният ръководител е ендокринологът Мария Воронцова, която вероятно е по-голямата дъщеря на Путин.
