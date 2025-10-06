Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лазар Радков, създател на "Капачки за бъдеще": Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавно училище
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:39Коментари (0)37
© NOVA NEWS
Този четвъртък, 10 октомври, в НДК ще бъде премиерата на документалния филм "Великани“ – проект, който разказва как едно просто действие, събирането на капачки, прераства в национална кампания, обединила десетки хиляди доброволци.

Главен герой и двигател на идеята е Лазар Радков, основател на "Спасителен клуб за бъдеще“ и създател на инициативата "Капачки за бъдеще“.

В студиото на NOVA NEWS той сподели повече за филма, за доброволците, които реагират при бедствия, и за новата кауза, която предстои.

"Когато хората се обединят, организират се и работят с енергия и сърце – се случват големите неща. Филмът показва точно това – силата на общността“, каза той.

Доброволците по Черноморието: "На терен още от първия ден“

Разговорът започна с темата за бедствието по Южното Черноморие, където екипи от доброволци на "Спасителен клуб за бъдеще“ помагат на терен.

"Наши доброволци от София, Пловдив, Стара Загора и Бургас бяха там още в събота. Първо с мотопомпи, после с резачки – разчистваха паднали дървета и останки. Помогнаха дори на бременна жена да стигне до жилището си“, разказа Радков.

Той сподели и тежък личен момент – един от доброволците е станал поемно лице при откриването на четвъртата жертва на наводнението:

"В такива моменти винаги има две групи хора – тези, които помагат, и тези, които рушат. От нас зависи на кои ще дадем енергията и вниманието си. Това определя накъде върви България“.

От "Капачки за бъдеще“ до "Спасителен клуб“ – кауза, родена от действие

Филмът "Великани“ проследява именно тази трансформация – как от малък акт на доброта се ражда мащабно движение. Режисьорите Христо и Калин започват снимките в края на 2022 г., а резултатът е документален разказ за съвременния български доброволец.

"Филмът показва как се формира гражданско общество. Не става дума само за капачките – а за хората, които не стоят безучастно“, казва Радков.

Той добавя, че успехът на инициативата се дължи на личния пример и постоянството:

"Във всяко нещо, което правя, влагам сърцето и душата си. Работя до изнемога, защото вярвам, че само действията имат смисъл. Хората виждат резултатите и се включват – така се ражда общността“.

Нова мисия: Дефибрилатори във всяко държавно училище

След кувьозите, линейките и десетките медицински апаратури, закупени с дарения от "Капачки за бъдеще“, екипът поема нова мисия – да оборудва всички държавни средни училища в България с автоматични външни дефибрилатори.

"Искаме да осигурим дефибрилатори за над 600 училища – както е в много държави в Западна Европа. Не защото има масови случаи на сърдечни проблеми при ученици, а защото тези уреди могат да спасят живот и на възрастни хора – учители, родители, посетители.“

Лазар Радков уточни, че устройството е създадено за немедицински лица, работи автоматично и дори говори на български, като насочва потребителя стъпка по стъпка.

"Това не е страшен уред. Той сам анализира състоянието на пострадалия и решава дали да подаде импулс. Идеята е и образователна – учениците ще видят, че помощта не е опасна, а напълно възможна“.

Цел: 100 000 зрители и 600 дефибрилатора

Каузата е пряко свързана с успеха на филма. "Ако успеем да направим над 100 000 гледания в кината, ще можем да осигурим апаратура за всичките училища. Но дори и по-малко – всяко устройство е ценен животоспасяващ ресурс“, каза Радков.

Той благодари на лекарите и кардиолозите, които подкрепят инициативата, и добави, че планира да направи поредица от интервюта с медицински специалисти, които да обяснят защо дефибрилаторите са толкова важни.

Премиера и прожекции в цялата страна

Филмът "Великани“ ще има премиера на 10 октомври в НДК, като вече почти всички места в долната зала са заети.

"Има още места на балконите. Билети могат да се вземат от касите на НДК или от онлайн платформите на кината. След това филмът тръгва в големите киновериги в страната“, уточни Радков.

Той прикани зрителите да гледат филма с приятели, колеги или цели класове, защото "историите вътре са силни, вдъхновяващи и истински“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
13:06 / 04.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
10:04 / 04.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Катастрофи в България
Бюджет 2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: