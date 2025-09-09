Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
Автор: Елиза Дечева 16:17Коментари (2)116
©
Външният министър на Русия Сергей Лавров нарече "глупости“ твърденията за предполагаема руска намеса срещу самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, извършена с помощта на GPS смущения, пише Известия. 

"Наскоро едва не убихме Урсула фон дер Лайен, която долетя дотук със самолет или хеликоптер до различни страни, настройвайки ги срещу нашата страна. И изведнъж те казаха, че Русия е "изключила“ GPS-а и самолетът или хеликоптерът може да са се разбили. След това, между другото, самите представители на Европейския съюз се дезавуираха от тези глупости“, добави още Лавров. 

"Фокус" припомня, че на 1 септември Financial Times съобщи, че самолетът, превозващ председателя на ЕК, при опит за кацане на летището в България се е оказал без работеща GPS система заради "руска намеса". 

Преди дни премиерът Росен Желязков каза, че "транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, нямало е данни за заглушаване". 

"Никога не сме твърдели, че инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив, е целенасочен", заяви пък говорителят на ЕК Ариана Подеста. 

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова също коментира случая с доста голяма доза ирония.

Още по темата: общо новини по темата: 22
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Щом Коня отрича, значи е така. Твърденията му са за новия Нюрнбергски процес, белки докопа по-лека присъда и източно изложение.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
20:35 / 07.09.2025
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:26 / 07.09.2025
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
17:44 / 07.09.2025
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
16:06 / 07.09.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
България в еврозоната
Военният парад в Пекин-2025
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: