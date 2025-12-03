ЗАРЕЖДАНЕ...
Лаура Кьовеши пристига на важно посещение в България
Посещението идва само два дни след като Европейската прокуратура у нас внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител на областта, както и срещу двама служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация“.
Обвиненията са за измама, свързана с реконструкция на пристанище, което в действителност не съществува. В своя реакция Портних нарече действията срещу него "режисирана атака“.
