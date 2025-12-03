Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще посети България днес, 3 декември. В рамките на визитата си тя ще проведе среща с министъра на правосъдието Георги Георгиев и ще присъства на официалното откриване на новия офис на Европейската прокуратура в София.Посещението идва само два дни след като Европейската прокуратура у нас внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител на областта, както и срещу двама служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация“.Обвиненията са за измама, свързана с реконструкция на пристанище, което в действителност не съществува. В своя реакция Портних нарече действията срещу него "режисирана атака“.