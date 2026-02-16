ЗАРЕЖДАНЕ...
Лаеща кашлица: Кога причината не е в белите дробове
© УМБАЛ
Най-често този тип кашлица е свързан с възпаление на ларинкса и гласните връзки, поради което първият и най-подходящ специалист за консултация е УНГ лекар.
Пациентите обикновено разпознават лаещата кашлица по следните признаци:
- суха и силна кашлица без храчки
- пресипнал или дрезгав глас
- парене или болка в гърлото
- усещане за стягане или "драскане“ при преглъщане
- по-силно изразена нощем
За разлика от кашлицата, идваща от белите дробове, при този тип обикновено няма задух, хрипове или болка в гърдите, информират от УМБАЛ "Лозенец“.
"Лаещата кашлица най-често е резултат от възпаление на ларинкса и гласните връзки. В тези случаи първият и най-подходящ специалист за преглед е УНГ лекар, а не пулмолог, тъй като източникът на проблема се намира в горните дихателни пътища“, обяснява д-р Константин Борисов, лекар-специалист УНГ в лечебното заведение.
Най-честите причини за лаеща кашлица са:
- остър или вирусен ларингит
- постназален секрет
- субхордален ларингит
- излагане на студен или сух въздух
- пренатоварване на гласа
Сигнали, при които не бива да се отлага преглед:
- кашлица над 7–10 дни
- трайна пресипналост
- болка или парене в гърлото
- усещане за затруднено дишане
В тези случаи прегледът при УНГ специалист е първата и най-правилна стъпка, тъй като източникът на проблема най-често се намира в горните дихателни пътища, а не в белите дробове.
Записване на час за преглед и консултация при специалист: 02/96 07 682
Още по темата
/
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
28.01
Още от категорията
/
"Маркет линкс": Радев влиза в парламента с 25,6% при избори днес, "Възраждане" намалява двойно
12:54
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:29
Експерт по имоти: Няма ги купувачите, които искаха да инвестират и да увеличат своите минимални спестявания - 30, 40, 50, 60 хиляди евро, с 20-30 процента
09:06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.