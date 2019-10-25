Ëàáîðàíòêàòà, êîÿòî çàáðàâè ïàöèåíòêà â ñêåíåð, íÿìà êàê äà áúäå óâîëíåíà

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:37 / 25.10.2019Êîìåíòàðè (1)35
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Êàìåëèÿ Êðúñòåâà
Ñêàíäàëúò â îáùèíñêàòà áîëíèöà â Ïàâëèêåíè íàáèðà íîâà ñèëà. Ñàìî äåí, ñëåä êàòî ñòàíà ÿñíî, ÷å ðåíòãåíîâàòà ëàáîðàíòêà Êàìåëèÿ Êðúñòåâà ùå ñå îòúðâå ñ íàé-ëåêîòî íàêàçàíèå – çàáåëåæêà, ðúêîâîäñòâîòî íà áîëíèöàòà ïðîìåíè ìíåíèåòî ñè è çàãîâîðè çà äèñöèïëèíàðíî óâîëíåíèå.

Âèíîâíàòà ëàáîðàíòêà îáà÷å å êàòåãîðè÷íà, ÷å àêî òîâà ñå ñëó÷è, ùå çàâåäå ñúäåáíî äåëî ñðåùó áîëíèöàòà. Òÿ çàÿâÿâà, ÷å íå ìîæå äà áúäå óâîëíåíà, òúé êàòî èìà åäèí êóï çàáîëÿâàíèÿ, íàé-òåæêîòî îò êîèòî å äèàáåò.

Ñúñ ñúæàëåíèå óïðàâèòåëêàòà íà áîëíèöàòà ä-ð Ðåíåòà Êðúñòåâà ïðèçíàâà, ÷å â ñëó÷àÿ ïîä÷èíåíàòà ѝ å ïðàâà è òÿ íå ìîæå äà áúäå óâîëíåíà, çàùîòî çàêîíúò è Êîäåêñúò íà òðóäà ÿ ïàçÿò.

Áîëíè÷íàòà øåôêà è ïîä÷èíåíàòà ѝ ëàáîðàíòêà èìàò ðàçíîãëàñèå ïî îòíîøåíèå íà òîâà êàêâà å ïðè÷èíàòà çà èíöèäåíòà ñúñ çàòâîðåíàòà øåñò ÷àñà â ïîìåùåíèåòî ñúñ ñêåíåðà âúçðàñòíà ïàöèåíòêà. Ñïîðåä ëàáîðàíòêàòà, òÿ çàáðàâèëà çà ïàöèåíòêàòà, òúé êàòî áèëà ïðåòîâàðåíà è ïðèíóäåíà äà ðàáîòè â äâà êàáèíåòà ïî åäíî è ñúùî âðåìå. Ñïîðåä óïðàâèòåëêàòà íà áîëíè÷íîòî çàâåäåíèå îáà÷å òîâà íå å âÿðíî, òúé êàòî âúâ âúïðîñíèÿ äåí – 7 îêòîìâðè, â ðåíòãåíà ïî ãðàôèê å èìàëî äåæóðíè 4 ÷îâåêà – äâàìà ëåêàðè è äâàìà ëàáîðàíòè, ïèøå "Òåëåãðàô“.

Ïåðñîíàëúò íà áîëíèöàòà å ðàçäâîåí â îòíîøåíèåòî ñè êúì ñâîÿòà êîëåæêà è êàêâî òðÿáâà äà áúäå íåéíîòî íàêàçàíèå. Ñïîðåä åäíà ÷àñò îò ëåêàðèòå è ñåñòðèòå, Êàìåëèÿ Êðúñòåâà òðÿáâà äà áúäå ìàõíàòà îò áîëíèöàòà, çàùîòî ñ ïîâåäåíèåòî è äåéñòâèÿòà ñè å óðîíèëà ïðåñòèæà íà çäðàâíîòî çàâåäåíèå.

Ñïîðåä äðóãè îáà÷å, íåïðèÿòíèÿò èíöèäåíò å ìîæåë äà ñå ñëó÷è íà âñåêè åäèí îò ïåðñîíàëà, òúé êàòî çàðàäè ëèïñàòà íà äîñòàòú÷íî ìåäèöèíñêè êàäðè, ðàáîòåùèòå â áîëíèöàòà ñà ïîäëîæåíè íà ãîëÿìî íàïðåæåíèå è ñòðåñ. Ñêàíäàëúò ñ îáùèíñêàòà áîëíèöà â Ïàâëèêåíè ãðúìíà ïðåäè ñåäìèöà, ñëåä êàòî ñòàíà ÿñíî, ÷å 70-ãîäèøíàòà ïàöèåíòêà å ïðåêàðàëà øåñò ÷àñà â çàêëþ÷åíî ïîìåùåíèå âúðõó ñêåíåðà, íà êîéòî ѝ å ïðàâåíî èçñëåäâàíå íà áåëèòå äðîáîâå.









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