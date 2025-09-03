Кюстендилски полицаи откриха на странни места наркотици

© Фокус Архив В Районно управление - Бобов дол е получен сигнал от служители на местния затвор, че във външна спортна зона е открита опаковка с бяло прахообразно вещество, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. Видът на веществото е установен с полеви наркотест – метамфетамин.



Получен е и друг сигнал, че в храстите на улица "Васил Коларов“ в града има ел. везна и тревиста суха маса. При извършената проверка служителите са иззели везната и сухата листна маса, реагирала е на канабис. По случаите са образувани досъдебни производства и е уведомена прокуратурата.



Бързо полицейско производство за притежание на наркотично вещество е образувано В Районно управление - Дупница. При извършена проверка на 30-годишен мъж от село Джерман полицаите са открили у него опаковка амфетамин. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. Притежателят на наркотичното вещество е задържан с полицейска заповед. Проверката е извършена на ул. "Софийско шосе“ в Дупница. За случая е уведомена прокуратурата.



Бързо полицейско производство за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество е образувано в дупнишката полиция. 30-годишният водач на лек автомобил е проверен от пътни полицаи в района на град Сапарева баня, пътувал е в посока Самоков. Направен му е тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, резултатът е положителен. Водачът е задържан с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.