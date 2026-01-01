ЗАРЕЖДАНЕ...
Кървава Нова година: Мъж уби друг с брадва в тетевенско село
Наказателното производство е образувано с първо действие по разследването – оглед на местопроизшествие. Незабавно след това са извършени разпити на свидетели - очевидци на инкриминираното деяние, някои от тях и пред съдия от Окръжен съд – Ловеч. Иззети по реда на НПК са веществени доказателства, назначена е съдебно медицинска експертиза, която да определи причините за смъртта на пострадалия. Предстои на извършителя на деянието да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Извършителят К.М., на 42 години, е привлечен в качеството на обвиняем, за това, че на 01.01.2026 г., около 02:35 часа, в тетевенското село Глогово умишлено е умъртвил лицето – П.М., като е извършил деянието с особена жестокост- чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата.
Обвиняемият е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд – Ловеч за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на същия.
Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Ловеч.
