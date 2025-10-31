Новини
Кукушева: Трудно намираме персонал заради нощни смени и работа по празници
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:41
©
Цените на хляба у нас са се увеличили с повече от 20% за последната година.

"Години наред твърдяхме, че ДДС е абсолютно социална мярка и не засяга производителите. То ги засяга само в сферата на осветяване на бизнеса. При нас към момента вече имаме над 30% сив сектор, при което очакването е, че държавата ще събере много по-малко данъци. Статистика се споменава само при разглеждане на бюджета и при закрити врати", заяви пред Bulgaria On Air председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева.

Апелът ѝ е за сериозен контрол, особено в сферата на храните.

"В периода на очаквана рецесия, в който почти сме влезли, трябва да се заяви, че ние плащаме разходите за сивия сектор - всички потребители. Ние отговаряме само за доставните цени на хляба. Те са в сериозно разминаване от продажните цени. При хлебопроизводителите и сладкарите спекула няма. Тя е след нас по веригата при търговците", допълни Кукушева за Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ всеки производител е заплашен с икономическо убийство - изхвърляне от пазара.

"Да не би да поискаме комуникация на тема актуални доставни цени, получаваме много тежки в устен и писмен вид заплахи от търговските вериги. Пазим социалния мир в страната, но стои въпросът докога можем да си го позволим. Към момента нямаме притеснения за злоупотреби спрямо въвеждане на еврото. Хлебопроизводителите не сме печалбари", настоя гостът.

"Изключително трудно намираме хора за бранша, които да обучим. При нас има нощен труд и масово никой не иска да го полага. Заплащането на празниците също е различно, но никой не иска да работи тогава. В момента най-сигурният начин за покачване на доходи е покачване на потреблението. Синдикатите трябва да бъдат най-ангажирани с увеличаване на работната ръка", посочи Кукушева.

Темата за близките войни до нас тревожи мнозина, отбеляза тя. 

"България няма предвидимост какво ще се случи в следващото тримесечие. Играта на плюс-минус на световната борса се отразява на това какво ще стане на българските бензиноколонки. Дизелът е горивото, което ползваме ежедневно за доставката на хляб. В момента традиционните цени на електричеството за бизнеса се променят с тенденция нагоре. Това оказва неимоверен натиск върху цената на хляба", коментира още председателят на НБСХС.






