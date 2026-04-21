Според социолозите от "Мяра" голяма част от гласовете на поколението "Z" са отишли при "Прогресивна България", а останалите при ПП-ДБ.
Политологът Светлин Тачев заяви в студиото на NOVA, че "ако Радев не се беше явил на изборите, "Продължаваме Промяната-Демократична България" щеше да получи повече подкрепа.
Социологията на "Мяра" показва още, че Румен Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г. Освен това 10,8% от гласувалите с "Не подкрепям никого" на миналия вот също са дали гласа си за Радев.
"Неговите избиратели идват от БСП-ОЛ, 16% от ПП-ДБ, 13,21% от ГЕРБ-СДС, както и процент от "Възраждане". ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори", посочи експерът.
Според него резултатът на "Прогресивна България" се дължи на нестабилността на управлението в последните 5-6 години. "Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите", смята Тачев.
ФОКУС припомня, че Поколението "Z " са родените между 1997 и 2012 година.
Днес са на възраст мeжду 12 и 27 години. Докато хората от това поколение станат тийнейджъри, се появяват социалните мрежи, смартфоните, бързият интернет навсякъде. Те променят напълно начина, по който хората се информират, забавляват или общуват.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.