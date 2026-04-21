Според социолозите от "Мяра" голяма част от гласовете на поколението "Z" са отишли при "Прогресивна България", а останалите при ПП-ДБ.

Политологът Светлин Тачев заяви в студиото на NOVA, че "ако Радев не се беше явил на изборите, "Продължаваме Промяната-Демократична България" щеше да получи повече подкрепа.

Социологията на "Мяра" показва още, че Румен Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г. Освен това 10,8% от гласувалите с "Не подкрепям никого" на миналия вот също са дали гласа си за Радев.

"Неговите избиратели идват от БСП-ОЛ, 16% от ПП-ДБ, 13,21% от ГЕРБ-СДС, както и процент от "Възраждане". ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори", посочи експерът.

Според него резултатът на "Прогресивна България" се дължи на нестабилността на управлението в последните 5-6 години. "Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите", смята Тачев.

ФОКУС припомня, че Поколението "Z " са родените между 1997 и 2012 година.

Днес са на възраст мeжду 12 и 27 години. Докато хората от това поколение станат тийнейджъри, се появяват социалните мрежи, смартфоните, бързият интернет навсякъде. Те променят напълно начина, по който хората се информират, забавляват или общуват.