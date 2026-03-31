Кръв и отпадни води се вливат в река Лесидренска? БАБХ сигнализира за евентуално замърсяване
За случая е подаден официален сигнал от БАБХ до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен. Към него са приложени видеоматериали, заснети с дрон. По предварителна експертна оценка може да се предполага, че става дума за продължително и нерегламентирано изпускане на отпадни води в значителни количества. Предстои експертно изясняване на степента и характера на евентуалното замърсяване.
От тръба, излизаща от оградата на обекта, изтича течност с червеникав цвят, която достига до реката. Водите в засегнатия участък изглеждат с променен цвят и прозрачност, установени са органични натрупвания по бреговете. Експертите предупреждават за вероятен риск от екологични щети и възможност за разпространение на патогенни микроорганизми, което би могло да представлява заплаха за общественото здраве и биологичната сигурност.
Паралелна проверка, извършена от инспектори на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град и Ловеч в месопреработвателното предприятие до реката е установила вероятни несъответствия със санитарните, технологичните и екологичните стандарти. В констативните протоколи са описани помещения с напукани подове, стени и тавани, липса на обезопасени подови сифони, наличие на плесен в камери и помещения за опаковки. Част от съоръженията са с признаци на корозия, включително корпусът на казана за производство на свинска мас.
Според експертната оценка хигиената в обекта е компрометирана. Установено е, че не са спазени изискванията за разграничение между "чиста“ и "мръсна“ зона – ключова врата между двете зони е с неизправна брава, което създава предпоставки за нарушаване на контролирания поток на суровината. Не са представени доказателства за почистване на предкланичните боксове, а част от програмите за добри производствени практики, включително тази за хуманно отношение към животните, не съответстват напълно на реалните условия.
В хода на проверката са открити 880 кг месни разфасовки и продукти без идентификационна маркировка и без възможност за проследяване на произхода
им. За тях е издадено разпореждане за унищожаване. На дружеството ще бъде съставен акт за установените нарушения.
За всички констатирани несъответствия са издадени административни актове – включително предписания, разпореждания за забрана и унищожаване на храни, както и констативен протокол. Част от предписанията имат краен срок за изпълнение до 30 април 2026 г.
