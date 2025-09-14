Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:11Коментари (0)16
©
На 14 септември Православната църква отбелязва един от 12-те големи християнски празници - Въздвижение на Кръста Господен, известен още като Кръстовден. Хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора.

Вярва се, че в тази нощ молитвите придобиват особена сила, тъй като небето се отваря - границата между небето и земята става прекалено тънка.

Предците ни са казвали: "На Възнесение топлината ще се отдръпне, а студът ще се настъпи. На Възнесение есента се придвижва по-бързо към зимата."

Съществувало е поверие, че на празника Възнесение Господне не може да се започва никаква важна и значима работа, защото всичко, започнато на този ден, или ще бъде безполезно и неуспешно, или ще завърши с пълен провал.

На този ден не трябва да се върши работата в градината и на полето. Не трябва да се започва и почистване на дома. Забранени са сватбите, годежите и шумните тържества. Човек трябва да посрещне празника с чисти мисли и сърце - без да завижда, без да осъжда и без да критикува другите. 

Имен ден празнуват Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
България в еврозоната
Лято 2025
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Крал Чарлз е болен от рак
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: