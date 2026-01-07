ЗАРЕЖДАНЕ...
Крумовград се наводни
© Meteo Bulgaria
Припомняме, че пороите над Източните Родопи през тази нощ повишиха сериозно нивата на реките. Река Крумовица скъса мост, който свързва две махали в село Гривка.
От общината са в постоянна връзка с хората. Заради значителни валежи в сряда НИМХ обяви жълт код за цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества – около 50 литра на квадратен метър.
Жълт код за силен вятър пък е обявен за Източна България, като поривите му ще достигат до 80 километра в час. В северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.
Още по темата
/
Meteo Balkans предупреди: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
10:01
Още от категорията
/
Ивановден е!
07:37
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
06.01
Богоявление е!
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.