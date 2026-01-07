Сподели close
Крумовград се наводни. Това стана ясно от снимки в социалните мрежи. Продължава да вали силен дъжд на място.

Припомняме, че пороите над Източните Родопи през тази нощ повишиха сериозно нивата на реките. Река Крумовица скъса мост, който свързва две махали в село Гривка.

От общината са в постоянна връзка с хората. Заради значителни валежи в сряда НИМХ обяви жълт код за цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества – около 50 литра на квадратен метър. 

Жълт код за силен вятър пък е обявен за Източна България, като поривите му ще достигат до 80 километра в час. В северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.