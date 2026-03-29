Костадин Костадинов в предаването "На фокус с Лора Крумова“ по Нова телевизия премина с остър скандал. На 22 март, водещата зададе въпрос дали, ако България напусне НАТО, Русия няма да се опита да превърне страната в своя колония. Крумова посочи исторически пример, като заяви, че граф Игнатиев е "работил за това да бъде обесен Левски“. Това провокира реакция от страна на Костадинов, който настоя за извинение към целия български народ, определяйки твърдението като "лъжа“.
Днес, 29 март, Лора Крумова направи специално изявление по случая в началото на предаването си.
"Бих искала да кажа няколко думи по повод миналия ефир и участието в него на един от така наречените политически играчи. Често казано се колебах дали да коментирам случая, за да не давам още повече поле за разделение, очевидно търсен предизборен ефект. Но реших да го направя заради хората, които се почувстваха засегнати и такива, които се опитват да засегнат професионалните ми стандарти“, каза водещата.
Крумова се позова и на документален филм, спечелил Оскар, "Господин Никой срещу Путин“, който разказва за "патриотичния завой“ в руската образователна система след началото на войната в Украйна. Водещата подчерта, че "войната за умовете се води от учителите и историците, които ще разказват историята“.
По повод историческата дискусия за граф Игнатиев и Левски, Крумова обясни:
"Факт: Русия преследва своите имперски интереси и търси път към проливите, а независимата и свята република на Левски е пречка по пътя. Това е написано в собствените записки и кореспонденция на граф Игнатиев – исторически документи. Васил Левски е обесен след решение на нарочно създаден съд.“
Водещата припомни и ролята на граф Игнатиев в подписването на Сан-Стефанския мирен договор и в тайни споразумения на Русия за Балканите, като подчерта, че истинските носители на българския национален идеал, Левски и Ботев, са били убити.
"Народ, който не знае дори къде да скърби, не разбира нито факта, нито контекста“, добави тя.
Крумова завърши изявлението си с призив към учителите и историците: "Моля ви, търсете контекста и предавайте историята на децата ми така, както трябва.“
"На учителя етнограф, който крещеше, че е историк и беше мой събеседник миналата седмица, също ще отговоря в контекст: "Спасибо! Начинаятсе передача.", завърши Крумова.
