Крум Зарков остро разкритикува подписаното 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна, сключено от служебния премиер Андрей Гюров.
"Служебен премиер, при действащ парламент и двайсет дни преди избори, подписа с Украйна дългосрочно споразумение в областта на сигурността и отбраната. Изненадващо, без мандат, без дори елементарно обществено обсъждане. Това е акт на върховна политическа безотговорност, по който президент, парламент и политическите сили ще трябва да се произнесат", написа Зарков.
Той припомни, че подписът на Гюров е под условие на одобрението на българското Народно събрание.
"Най-добре на следващото", заключи Зарков.
